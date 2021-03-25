Ahmet YEŞİLMEN/ "Cumartesi Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları başlandı.

Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi düzenleyen "Cumartesi Anneleri" adlı grubun 25 Ağustos 2018'deki 700'üncü buluşmasına, kaymakamlık tarafından yasaklandığı gerekçesiyle polis müdahale etmişti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 21 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmayı, HDP milletvekilleri Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Dilşat Kaya, Musa Piroğlu ve Ali Kenanoğlu, CHP milletvekillleri Turan Aydoğan, Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi, Süleyman Bülbül ve bağımsız milletvekili Ahmet Şık takip etti.