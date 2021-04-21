Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Öte yandan karara göre, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine Nihat Hatipoğlu , yeniden seçildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama Kararlarına göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız