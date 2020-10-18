Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ermenistan'a sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir" - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ermenistan'a sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir"

18.10.2020 16:22
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Şimdi dünyanın bütün başkentlerinin ve bütün iyi insanlarının birlikte harekete geçerek yıllardır hakkı ve hukuku çiğnenen, toprakları işgal altında olan Bakü'nün ve iki milyona yakın evleri, toprakları gasp...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Şimdi dünyanın bütün başkentlerinin ve bütün iyi insanlarının birlikte harekete geçerek yıllardır hakkı ve hukuku çiğnenen, toprakları işgal altında olan Bakü'nün ve iki milyona yakın evleri, toprakları gasp edilmiş Karabağlı muhacirlerin yanında yerlerini alıp, mütecaviz Ermenistan hükümetine BMGK kararlarını uygulaması için sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Topçu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 29. Bağımsızlık Günü münasebetiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Topçu, burada yaptığı konuşmada 18 Ekim 1991'de Azerbaycan'ın ikinci defa bağımsızlığını ilan ettiğini belirterek, Azerbaycan halkının bağımsızlık gününü en kalbi duygularla kutladıklarını söyledi. Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihin her döneminde iyi günde de kötü günde de birbirlerinin yanında olduğunu anlatan Topçu, "Türkiye topraklarından sonra en çok şehidimizin yattığı topraklar, şanlı vatan can Azerbaycan topraklarıdır. Azerbaycan, Türkiye'yi ne şekilde, nerede ve ne zaman yanında isterse Türkiye o şekilde, orada ve o zamanda yanında olacaktır" diye konuştu.

Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini ve Karabağ topraklarındaki 28 yıllık hukuksuz işgalinin BM'nin kararlarına rağmen devam ettiğini ifade eden Topçu, "Şimdi dünyanın bütün başkentlerinin ve bütün iyi insanlarının birlikte harekete geçerek yıllardır hakkı ve hukuku çiğnenen, toprakları işgal altında olan Bakü'nün ve iki milyona yakın evleri, toprakları gasp edilmiş Karabağlı muhacirlerin yanında yerlerini alıp, mütecaviz Ermenistan hükümetine BMGK kararlarını uygulaması için sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir. Çünkü dünyanın ve insanlığın uluslararası hukuku çiğnenen, atılan roketler ile katledilen sivil Tovuzlulara, Gencelilere, annelerinin-babalarının başlarının önlerinde kesildiği Şuşalıbalalara, ne kadar yaşayabilecek diye derisi diri diri soyulan Hocalılı 14 yaşındaki kız çocuğuna, topraklarından sürülmüş Karabağlılara ödenmesi gecikmiş bir borçları vardır" açıklamasında bulundu.

Topçu, "Ermenistan'ın mütecaviz hükümetleri emrindeki ASALA-PKK- YPG terör tecavüzlerine karşı canlarını, mallarını ve öz topraklarını korurken şehit olan asker, kadın, yaşlı ve çocuk sivilleri rahmetle anıyor, gazilere Cenab-ı Hakk'dan acil şifalar diliyoruz. Dünya durdukça durasın, daim ve kaim olasın şanlı vatan can Azerbaycan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ermenistan'a sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ermenistan'a sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Ermenistan'a sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım başlatmaları gerekir' - Son Dakika


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