Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler" - Son Dakika

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."
Kaynak: AA
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