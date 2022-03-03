Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler"

03.03.2022 20:15

Son dakika haberleri... AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler" - Son Dakika
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