Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Kaynak: AA
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