Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk" - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk"
12.11.2020 18:57
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."
Erdoğan: " Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."
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