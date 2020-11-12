Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."

Erdoğan: " Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."