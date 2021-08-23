Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı... - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı...
23.08.2021 20:33
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANBKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Tokyo 2020) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz."
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