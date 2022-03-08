Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü

08.03.2022 19:00

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar günü dolaysı ile aradığı bıçaklı saldırı mağduru Özlem Ağ ile telefonla görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü

TOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar günü dolaysı ile aradığı bıçaklı saldırı mağduru Özlem Ağ ile telefonla görüştü. Duygularının dile getiren Ağ, "Cumhurbaşkanımıza tekrar gündeme getirdikleri, beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, Tokat'ta yaşanan kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak bizzat görüştüğü şiddet mağduru Özlem Ağ ise duygusal anlar yaşadı. Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde baba ocağında yaşayan tek çocuk annesi Özlem Ağ olayın izlerini atlamaya çalışıyor. Boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Ağ, Dünya Kadınlar gününde kendisine destek verilmesinden mutlu olduğunu söyledi. Çocuğunu görmek isteme bahanesi ile evlerine gelen kocasının bıçakla kendisini yarayarak ölümden döndüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisini aramasından mutlu olduğunu belirten Ağ, "Gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum. Beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız "Bu saatten sonra yalnız değilsin' dedi. Bir daha bu tür olaylar olmasın kimsenin canı yanmasın. Çünkü çok zor bir şey" dedi.

Şiddet mağduru kadınların susmamasını mesajı veren Ağ, "Seslerini duyursunlar, susmasınlar. Hala olayın izlerini taşıyorum. Akciğerlerimde sıkıntı var solunum güçlü çekiyorum "diye konuştu.

Babası da saldırı da bacağından yaralanmıştı

Kızını korumaya çalışırken bıçaklanarak bacağından yaralanan Mehmet Ağ, bir daha böyle olayları yaşanmamasının temenni ederek" Cumhurbaşkanımızın açıklaması bize güç cesaret verdi. Devletimiz her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Kızına sarılarak gözyaşı döktü

6 çocuk annesi Fadime Ağ, kızına sarılarak gözyaşı dökerek, "Başka anneler ağlamasın, biz ağlıyoruz. Böylelerine en ağır ceza verilsin kız anneleri ağlamasın" ifadelerini kulandı.

3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Olay; Yaklaşık 11 ay önce meydana geldi Bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitti. Boşanma davası açan kadın 1 Nisan'da kocası Samet Ağ, tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.. 3 ay tutuklu kalan Samet Ağ, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, tutukanarak cezaevin gönderildi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü

YORUMLAR
500
Eşini bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki göstermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağdur kadınla görüştü Eşini bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki göstermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağdur kadınla görüştü Emine Erdoğan: Kadınların hak ettikleri gibi bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım Emine Erdoğan: Kadınların hak ettikleri gibi bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım Emine Erdoğan: 'Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak önce savaşları durduralım' Emine Erdoğan: 'Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak önce savaşları durduralım'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Saldırı, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement