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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)

19.01.2022 16:13
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın dertlerine çare olan, vatandaşımızın müşkülünü çözen, yurdumuzun en ücra köşelerinde devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz, daha nice mücadeleleri başarıyla geride bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın dertlerine çare olan, vatandaşımızın müşkülünü çözen, yurdumuzun en ücra köşelerinde devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz, daha nice mücadeleleri başarıyla geride bırakacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını sebebiyle ara verdikleri toplantıları bugün yeniden başlattıklarını belirtti.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından tekrar muhtarlarla birlikte olmaktan ve hasret gidermekten duyduğu bahtiyarlığı ifade eden Erdoğan, "Muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var, onu da ifade etmeden geçemeyeceğim; birlikte olamadığımız süre boyunca gerek koronavirüs salgınına gerek sel ve yangın felaketlerine karşı verdiğimiz mücadelede muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar. Salgın sürecinde valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla yakın iş birliği halinde filyasyon ekiplerinde, Vefa gruplarında, denetim ekiplerinde aktif görev alan tüm muhtarlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Devletin, ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan elleri olan muhtarların ne kadar önemli ve kritik işlevlere sahip olduğunu bu felaketler vesilesiyle herkesin yakından gördüğüne inanıyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettik ki muhtarlar candır." diye konuştu.

Muhtarlara ikram edilen trileçeleri işaret eden Erdoğan, "Yalnız bu trileçeleri yemediniz. Bu trileçeleri niye yemediniz? Arnavut kardeşlerimizi üzeceksiniz. Afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlarımız yoldaştır, muhtarlarımız omuzdaştır, sırtınızı güvenle dayayacağınız birer dağdır, dağ. Sizleri özlemişiz, sizlerin de bizi özlediğini görüyoruz. Her ne kadar aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için zahire bakarak bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokmayız ve biz birbirimizle beraber oluruz." dedi.

"Ne bizim önümüzü kesebildiler ne de sizin mühürlerinizi kırabildiler"

Kendilerinin muhtarlarla kader bağları bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler ne başlık atmıştı? 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atmıştı. Dikkat edin 'muhtar olamaz' demediler 'muhtar bile olamaz' dediler. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri, muhtarı koydukları yeri gösteriyor. Tabii bu manşetleri attıran tek parti faşizmi o zihniyetin, geçmişte bir gecede muhtarların mühürlerini toplatarak, tüm muhtarlıkları kapatmaya teşebbüs ettiğini de biliyorum. Kim bu zihniyet? CHP. İşi, gücü bunların mühür toplamak, mühür toplattırmaktır, bunu böyle biliriz. Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, bunlar ellerine fırsat geçtiğinde milli iradenin her kurumu gibi muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Şimdi yalan, yanlış konuşuyor, muhtarın yanına katip koyacakmış, sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? Bunların işleri, güçleri palavra."

"Ya dürüst olun, dürüst, dürüst olun." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önce elinizdeki belediyelerde gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan hadi destek verin de görelim. Geçen ne dedi? 'Elektrik parasını almayacağız, ücretsiz elektrik vereceğiz', nerede? Şanlıurfa'da bunu söyledi. İnandınız mı? Şu anda elinizdeki belediyelerde, hadi buyurun elinizi tutan mı var, ücretsiz elektrik verin. Böyle büyük bir yalan olabilir mi? Bir defa elektrik olayı belediyelerin elinde mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı elektrik, belediyelerle alakası yok. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başı var. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu oyunları kim bozacak? Muhtarlar bozacak. Bunların topunu üst üste koysanız bir tane muhtarımızın tırnağı bile etmezler. Hamdolsun, tüm gayretlerine rağmen ne bizim önümüzü kesebildiler ne de sizin mühürlerinizi kırabildiler. İşte bugün burada biz Cumhurbaşkanı sizler de mahallelerinizin, köylerinizin anlı şanlı muhtarları olarak kol kola, gönül gönüle birlikteyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüce dağlar boran olur, kar olur/ Sen gelirsen dünya bize yar olur/ Evelallah yokluğunu aratmaz muhtar ağam derdimize çare olur/ Kuşlar konar menengicin dalına, kurban olayım yoldaşına, yoluna/ Muhtar ağam sen halimden anlarsın, taş değmesin topuğuna, eline." dizelerini aktararak, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın dertlerine çare olan, vatandaşımızın müşkülünü çözen, yurdumuzun en ücra köşelerinde devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz, daha nice mücadeleleri başarıyla geride bırakacağız. Bir sonraki toplantıyı da inşallah ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Sadece kadın muhtarlarımız, şimdiden hazırlanın. Yani birileri 'niye bunu sadece kadınlarla yapıyor' falan diyebilirler, hiç takmayın kafanıza, biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu iyi biliriz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep daim eylesin diyorum. Rabb'ime, bana sizler gibi yoldaşlar verdiği için hamdediyorum."

(Sürecek)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muhtar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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