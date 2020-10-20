Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi
20.10.2020 16:23
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.
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