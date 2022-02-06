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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

06.02.2022 00:29
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika
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