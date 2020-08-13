Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi de uyarıyorum. - Son Dakika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi de uyarıyorum.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi de uyarıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi de uyarıyorum. AB olarak üyeniz olan bir ülke, AB hukukuna göre, azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bunun hesabını AB'nin Yunanistan yönetimine sorması lazım."
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13.08.2020 18:43:16. #1.12#
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