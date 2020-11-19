Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHMET KEKEÇ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHMET KEKEÇ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
19.11.2020 13:15
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresine geldi. Erdoğan burada hafta sonu hayatını kaybeden ve pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan, Kekeç'in mezarı başında dua etti, mezara su döktü.Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
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