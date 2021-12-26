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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

26.12.2021 16:42
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden önce belediyelerden işten kimsenin çıkartılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, "Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden önce belediyelerden işten kimsenin çıkartılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, "Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu. Tabi ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden Adana'da güneş enerjisi sistemi kurmuyorsunuz?" sorusu sorulduğunda, orada yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylediğini hatırlattı.

Erdoğan, insanın bu hesabı neresinden düzelteceğini şaşırdığını dile getirerek, "Çünkü her tarafı yalan, yanlış. Bari biz şimdi buradan basit bir hesapla, CHP Genel Başkanı'na söylediklerinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışalım. Her 1 megawatt güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Yani 2 milyon 300 bin dönüm arazide 153 bin megawatt enerji üretilebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin üçte ikisinin kendi dönemlerinde olmak üzere 99 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği toplam enerji gücünün şu an itibarıyla 100 bin megawatt olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yani bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizi 1,5 kat aşacak bir enerji gücü kurmaktan söz ediyor. Ülkemizin hali hazırdaki 8 bin megawattlık güneş enerjisi altyapısının 21 katının bir kalemde Şanlıurfa'da kuruyor. Peki böyle enerji gücü oluşturmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor. Tam 125 milyar dolar gerekiyor. Adana'da böyle bir arazi yok demişti ya, öyle de değilmiş. Adana topraklarının neredeyse yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı yatırımı orada da yapmasında hiçbir mahsur yok. Tabi iş yalan. Bu yalanı söylemeye gelince dilin kemiği yok. At atabildiğin kadar. Ama yalanı rakamlarla söyleyince işte böyle hesap kitap devreye giriyor ve gerçekler gelip yüzüne bir tokat gibi çarpıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine işten çıkarılanlar

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalli seçimler öncesi, İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda namus sözü verdiğini hatırlatarak, "Dikkat edin namus sözü. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu. Tabi ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların göz yaşlarını sen bize anlatma." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kahir ekseriyetinin AK Partili meclis üyelerinden oluştuğunu, bütün kayıtların Cumhur İttifakı olarak onlarda da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Senin bütün o yalanların orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de üç beş kat daha yüksek fiyatta belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde personel fazlası vardı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf vardı. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek, göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Evet bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı İstanbulluya ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı, devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Geçmişte İstanbul'a yapılan her hizmete karşı çıkmış, engel olmak için kendilerini yırtmışlardı. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlarımız işin aslının öyle olmadığını bilgisiyle belgesiyle ortaya koyuyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan, bunların hayatı iftira. Çiftçiye yalan söylüyorlar, işçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hak ettikleri yere yuvarlayacaktır."

"İstanbul seçimde AK Partinin lokomotifliğini yapacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacağını vurgulayarak, bunun için teşkilatlara her seçimde olduğundan daha çok görev düştüğünü anlattı.

Karşılarındakinin her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023'e hazırlandığını belirten Erdoğan, kendilerinin de bu tabloya uygun şekilde hazırlıklarını yapmaları gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum, sizlerle aynı yolda yürüdüğüm, aynı davaya hizmet ettiğim için rabbime hamdediyorum. Allah gayretinizi, aşkınızı, şevkinizi artırsın diyorum. İl başkanımızdan mahalle temsilcimize kadar her birinize mevladan muvaffakiyetler diliyorum. Ahde vefanız ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcıları ayağa kaldıran Erdoğan, "Tem millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Notlar

Toplantının yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nin birçok yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk bayrakları asıldı.

Salonda Erdoğan için bestelenen şarkı çalınırken partililer de sevgi gösterilerinde bulundu.

AK Partililer konuşma için kürsüye gelen Erdoğan'a uzun süre tezahürat yaptı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve bir tablo hediye etti.

Program sonunda AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluştan bugüne kadar mahalle başkanlığı, sandık görevlisi olarak görev yapanlar adına 3 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediyeleri verildi.

Program öncesi hayat hikayesi gösterilen Kısırkaya Mahalle Başkanı Hatem Kurt, hediyesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, Kurt'u evinde ziyaret edeceğini belirterek, hizmetleri için teşekkür etti.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika
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