Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre salonundaki vatandaşların Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili'ni kutladı.

Mübarek günlerin hürmetine Allah'tan şaban ve ramazan aylarına hayırla ulaştırmasını dileyen Erdoğan, "Allah'ın bizi her türlü afetten, felaketten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz'i, Trabzon'u özlemişiz." diye konuştu. Erdoğan, hem sıla-i rahim yaptığını hem de Rizeli ve Trabzonlu hemşehrileri ile hasret giderdiğini ifade etti.

"Yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alan partilileri tebrik etti, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal eden partililere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise, Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların, sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."

Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz." ayetini anımsattı.

Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor." dedi.

Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Biz bu günler için varız) diyorlar. Ben inanıyorum ki bu günler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor."

(Sürecek)