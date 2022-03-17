AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık' - Son Dakika