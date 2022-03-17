Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık"

17.03.2022 14:51
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık"

Son dakika haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık

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Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık" - Son Dakika
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