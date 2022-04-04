Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

04.04.2022 17:25
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla... Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla... Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüştü Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü - Son Dakika


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