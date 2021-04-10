Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.