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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak

16.12.2021 14:25
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de hazır olması bekleniyor.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak - Son Dakika


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