Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftar yaptı
29.04.2021 23:22
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesinde bulunan 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle beraber iftar yaptı.
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