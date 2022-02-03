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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz"

03.02.2022 11:10

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz

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Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz" - Son Dakika
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