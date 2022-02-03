Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz' - Son Dakika