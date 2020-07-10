Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında...
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır."
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:25 Kaynak: AA
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