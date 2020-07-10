Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ayasofya 'nın dirilişi, Fatih 'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin'in maneviyatını, Mimar Sinan 'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır."

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Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu