Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı

08.12.2020 12:12
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı, System.String[]

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-i İmran Suresinin 159. ve 160. ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosunu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-i İmran Suresinin 159. ve 160. ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosunu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne bağışladı.

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hat tablosu bağışladı. Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah kanvas üzerine iki kat 23,75 ayar varak altın ve varaklanmış ahşap çerçeve kullanılarak yapılan eserin büyüklüğü 234x350 santimetre. Tabloda Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor.

İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan eserde yer alan Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerinin meali: " Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, O'ndan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler"

Son satırda ise "Receb Tayyib Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir" ifadesi yer alıyor.

(İHA)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı - Son Dakika


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