Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2) - Son Dakika

'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayder Yaylası'nda hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yol boyunca kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.