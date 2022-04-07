Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

07.04.2022 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Aliyev'in Erdoğan'a toplantının sonuçlarının olumlu olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, Aliyev'in görüşmede, Azerbaycan tarafından sunulan temel ilkeler esasında, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, toprak iddialarından vazgeçilmesi, sınır belirleme komisyonunun kurulması da dahil olmak üzere bir barış anlaşması taslağının hazırlamak ve Ermenistan-Azerbaycan arasında bir çalışma grubunun kurulması halkında alınan kararları Erdoğan'a ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın üçlü toplantıda elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilerek, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması, ulaşım ve iletişim hatlarının inşasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına, bölgenin kalkınmasına ve refahına hizmet edeceğinin belirtildiği aktarıldı.

Liderlerin ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki müttefik ilişkilerinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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