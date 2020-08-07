Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Beyrut patlaması ve Lübnan'la ilişkiler - Son Dakika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Beyrut patlaması ve Lübnan'la ilişkiler
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazından çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazından çıkması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız."
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7.08.2020 22:00:35. #1.12#
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