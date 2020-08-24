Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm... - Son Dakika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
25.08.2020 02:56:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm... - Son Dakika