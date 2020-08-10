Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz,... - Son Dakika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz,...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık."
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11.08.2020 02:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz,... - Son Dakika