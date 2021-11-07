Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz istiyoruz ki kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelsin"
07.11.2021 21:22
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı. (1)
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