Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizde fethetmek; işgal etmek, yağmalamak değildir" - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizde fethetmek; işgal etmek, yağmalamak değildir"
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:03
Kaynak: AA
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