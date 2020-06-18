Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi -
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:48 Kaynak: AA
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