Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Balkanlar'ın tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfettiklerini belirterek, "Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor, bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlar'ın istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ortak coğrafya Balkanlar'da iki dost ülke olan Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere bölgeye hareket edeceklerini aktaran Erdoğan, ziyaretin ilk bölümünde bugün Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyelerinin 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret ettiklerini, kendilerini ayrıca 17-20 Haziran'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle misafir ettiklerini hatırlatarak, böylelikle bu yıl içinde üçüncü kez bir araya geleceklerini kaydetti.

Bosna Hersek'in, çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdikleri Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost ve kardeş Bosna Hersek'le çok yakın tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. İşte bu temel üzerinde iki ülkenin ortak iradesiyle bu iradeye inşa ettiğimiz mükemmel ilişkilerimiz ve geniş bir alana yayılan çok verimli bir iş birliğimiz mevcut. Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi imkanlarını gözden geçirerek başta altyapı ve yatırım alanlarında olmak üzere mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz."

"Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyoruz"

Bosna Hersek'teki temaslarını tamamladıktan sonra 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a geçeceklerini dile getiren Erdoğan, "Dost ve müttefik Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ziyaretim sırasında Karadağ Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'la görüşmelerde bulunacağım. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemi meşgul eden güncel meseleleri ele alacağız. Özellikle Kovid-19 salgını sonrası ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğimizin ilerletilmesi hususunu muhataplarımla istişare edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti vesilesiyle ayrıca Tuzi şehrinde Sultan Fatih döneminde inşa ettirilen ve TİKA tarafından restore edilen Nizam Camisi ile buradaki Osmanlı Şehitliği'ni de ziyaret edeceklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut toplulukların temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Balkanlar'ın tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfediyoruz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor, bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlar'ın istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, ziyaretlerimiz ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

(Sürecek)