Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye olarak Balkanlar 'ın tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfettiklerini belirterek, "Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor, bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlar'ın istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum." dedi.

