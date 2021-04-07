Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır" - Son Dakika

Kendisini ülkeden kovan başbakanı ayağına getirtip kasıla kasıla poz verdi

Binlerce kişiye müjde! Torba Yasa Meclis'e sunuldu, paralar sahiplerine iade edilecek

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"

-"Bunlar Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir"

-"Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşuyor.