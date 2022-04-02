Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile katıldı. Ülke olarak hala aşılması gereken sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir süredir ekonomimiz, döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere, küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde, vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Vatandaşları küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarından korumak için geçen yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar, geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız. Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler, aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir."

"İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız"

Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve kurumların bu çerçevede denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayici ise fabrikasına, tüccarsa pazarına, çiftçiliği ile toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenci ise dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Rabb'imiz bize 'İnsanın ancak çalıştığının karşılığı vardır.' buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Ülkemize daha güçlü şekilde sahip çıkacağız. Birbirimize daha çok güveneceğiz ve Allah'ın izniyle 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız."

Malatya'dan da bu kritik dönemde farkını, liderliğini, gayretini, vefasını en üst seviyede göstermesini beklediğini dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapmakta oldukları Malatya çevre yolunun şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek "Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Bakan'ım ve tüm mesai arkadaşlarıyla yüklenici firmaların hepsini tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'm Malatya'dan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda kurdele sizde, makaslar elinizde bugünün anısına, bugünün hatırasına makaslar sizde kalacak ve kurdeleyi bu şekilde keseceğiz." diye konuştu.

Kurdelenin kesilmesiyle Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılışı gerçekleştirildi.

(Bitti)