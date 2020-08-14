Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun cevabını misliyle alacaklardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yapığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili olarak, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de son gelişmeler gerçekten sıkıntılı. Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri ve önemlisi. Bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu. ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. ve sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur. Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir. Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük. Sayın Şansölye Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur. Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor. Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim, süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın. Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

Döviz kuru ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta içinde de ekonomik kurulumuzu toplamak suretiyle değerlendirmeyi yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları dışarıdan yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bu konuda bilim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Alınan kararlara da bakanlığımız uyuyor" dedi. - İSTANBUL