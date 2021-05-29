Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılış törenine katıldı.

"Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk" diyen Erdoğan. "Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan,"Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin " şeklinde konuştu."Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum" diyen Erdoğan, "Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir." ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz" dedi. "Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" şeklinde konuştu.