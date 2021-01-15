Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırdığı Kovid-19 aşısının şu anda herhangi bir yan etkisinin söz konusu olmadığını belirterek, "Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı olacağız." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dün yaptırdığı Kovid-19 aşısının bir yan etkisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Erdoğan, 28 gün sonra aşının ikinci dozunun yapılacağının hatırlatılması üzerine, "????28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı olacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içindeki dolaşımda aşı pasaportu olması yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunun kendi açılarından da değerlendirilecek bir konu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak, böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile 25 Ocak'ta bir görüşme gerçekleşecek. AB ile de ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Ege meselesi, Kıbrıs meselesi mi konuşulacak?" şeklindeki soru üzerine, "1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gerek AB ülkeleriyle olan gelişmeler gerek AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Şanşölye Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Bizde bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme. Bunların adımlarını atabiliriz, dedik. Gelişmeler bu istikamette." değerlendirmesini yaptı.

"Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez"

Bir gazetecinin "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile S-400 alımının ikinci paketine dair görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimde bu konuda Türkiye'ye karşı bir tepki olduğu da dile getiriliyor. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak, birçok konuda, sadece savunma sanayi değil, bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz ama bizim bildiğimiz tek şey var, o da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek şeyimiz var şu anda biliyorsunuz o da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Bu konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştı. Temenni ederim ki Sayın Biden'in görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımlar atar, bunları da yoluna koyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü durumlarda TSK'ya ait araç ve silahların Bakanlık onayıyla polis tarafından kullanılmasına olanak tanındı ve resmi gazetede yayınlandı. Bunu değerlendirir misiniz, böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soruya da olağanüstü durumlarda zaten gerek polis teşkilatının, gerekse Silahlı Kuvvetlerinin bu tür şeyleri kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bunun şu anda bir resmi gazeteyle yayınlanması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuş bir adımdır. Bunlardan daha doğal, daha tabii ne olabilir?" ifadelerini kullandı.