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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

20.08.2021 15:01
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabileceklerini, buna kapalı olmadıklarını belirterek, "Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabileceklerini, buna kapalı olmadıklarını belirterek, "Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, "Yeni dönemde Türkiye'nin Afganistan'da nasıl bir rolü olacak?" sorusu üzerine, şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a, oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.

"Bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepkisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki söylemleri üzerine, sosyal medyadan "Yalancı Kemal" kampanyasının yürütülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Ondan hiç şüpheniz olmasın yani aynen Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadım. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Aynen bu olayda da yine işte Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Bu sadece orada değil arkadaşlar. Bunları siz medya mensupları olarak görüyorsunuz. Yani Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta Antalya, Muğla bütün bu bölgelerdeki yangın afetlerinde, aynı şekilde yine son dönemde yani Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. ya bu ülkede bir felaket yaşıyoruz, bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. ve bu millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Yani ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok. Çünkü bunların meşrebi de mizacı da yalan. Yalan üstlerine bunların bir akışı var, bir gidişi var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gereken dersi en güzel şekliyle sandıkta verecektir. Çünkü bu ülke, bu millet yalanla bağdaşık değildir. Çünkü bu millet dürüst bir millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Taliban, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


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