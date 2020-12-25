Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile şu ana kadar sürdürülen ilişkilerin bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulunarak, "Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, ekonomik, tüm bu konularda gördüm, görüyorum. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camisi çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısında anlaşabildiği uyumlu lider olarak kendisini örnek vererek "Özü sözü birdir" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, Putin'in bu sözlerinin aynı zamanda kendisini de ifade eden kelimeler olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü, sözü bir, verdiği sözde duran. İkili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki bundan sonra da yine aynı şekilde sürdürürüz. Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, ekonomik, tüm bu konularda gördüm, görüyorum. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

"Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla bu süreci işleteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesiden itibaren Kovid-19 aşısının Türkiye'ye geleceğini, aşıların bazı ülkelere 2022'den önce ulaşamayacağı yönünde adil dağıtım konusunda uzmanlarca eleştiriler yapıldığı, kendisinin aşı takviminin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine de, kendisinin tıp mensubu olmadığını, alanının ekonomi olduğunu söyledi.

Ülkenin başkanı olduğunu, profesör danışmanları bulunduğunu belirten Erdoğan, "Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5 milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız." diye konuştu.

Erdoğan, kendisinin de aşı olacağını zaten bir cuma günü Ayasofya-i Kebir Camisi'nden çıkışta açıkladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her alan, bu alanda konuşmamalı, konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. İlk etapta burada Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz."

(Sürecek)