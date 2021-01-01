Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

01.01.2021 15:09
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1), System.String[]

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

2020'de yoğun bir programı olduğu hatırlatılarak, geçen yıla ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, 2020'nin sadece kendileri için değil, tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır, diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Tedbirlerle birlikte aşılarda da mesafe alındığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. ve hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Aşılarla ilgili olarak da vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah, bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek, inşallah vefat sayılarını da azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldığını, çalışmaların devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun yanında yine ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Bütün bunların yanında ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var. Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar inşallah aldığımız şu tedbirlerle, örneğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşıyoruz. İşte bugün görüldüğü gibi sokağa çıkmada tedbirlerimiz var. Yarın, pazar aynı şekilde bu devam ediyor. Her akşam saat 21.00'den itibaren devam eden bu çıkma yasağı hafta sonlarında pazartesi sabah 05.00'a kadar devam ediyor. Bu konuda tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Ama işte bar, pavyon, balo, şu, bu vesaire... Dün Boğaz'da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü biz bunları, affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte bunlara çok daha dikkat ederiz ve hayırlısıyla daha olumlu neticeler alırız."

BioNTech ile görüşmeler yapılıyor

Çin'den gelen aşıların 14 günlük teste girdiği hatırlatılarak, bunun nerede ve nasıl uygulanacağına, BioNTech ortaklığında bir takvimin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, BioNTech ile TÜBİTAK Başkanının görüşmeleri Uğur Şahin ile yaptığını söyledi.

Erdoğan, bu görüşmeler neticesinde takvimin belli olacağını ve ona göre adımların atılacağını belirterek, "(Çin'den gelen aşılar) Diğer konuda ise Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapıyor. Bunlar, 14 gün, 14 gün şeklinde daha çok bu süreç devam ediyor. Ama bu süreç bazen değişiklik arz edebiliyor. Yani 7'de olabiliyor ama daha çok doktorlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün üzerindedir. Bu arada tabii başka ilaçlar da tavsiye ediliyor duruma göre. Bu ilaçlarla beraber süreç daha da hızlanabilir." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika


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