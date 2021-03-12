Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

12.03.2021 15:05
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Reform Paketine ilişkin soru üzerine Erdoğan, paketi "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda açıklayacaklarını belirtti.

Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.

"Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor. Tabii gönlümüz özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Hiçbir zaman biz Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına inanamayız. Bunun için de tabii olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum, Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Tabii bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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