Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek yeni rezerv miktarını...
14.10.2020 13:17
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplantı salonu ve AK Parti milletvekillerinden görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Toplantı salonu ve AK Parti milletvekillerinden görüntüler
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (2)
Erdoğan: "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız."
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