Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...

21 Ocak 2021 Perşembe 13:01
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."

Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak... - Son Dakika