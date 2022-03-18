Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

18.03.2022 00:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası?" notunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: 'Ecdada Saygı,Geleceğe Armağan' Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: 'Ecdada Saygı,Geleceğe Armağan'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı - Son Dakika
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