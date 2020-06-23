Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara içinde maske ile kolonyaların bulunduğu hijyen paketi gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara içinde maske ile kolonyaların bulunduğu hijyen paketi gönderildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri bugün, içinde maske ve kolonyaların bulunduğu hediye paketlerini vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Bağlar'da ikamet eden 16 bin vatandaşa dağıtılmak üzere maske ve kolonyalar paketlenerek Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından adreslere götürüldü. Ayrıca paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamı var" diyerek vatandaşlara teslim etti. Paketlerini alan vatandaşlar ise "Bizleri unutmuyor. Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun, Teşekkür ediyorum" dedi.

Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tarafından Faz-1 ve Faz-2 Pandemi yardımı kapsamından 46 bin 111 haneye biner lira nakdi yardım yapılırken, 964 haneye ise 3 milyon 957 bin 730 lira nakdi yardım yapıldığı bildirildi. Ayrıca 50 bin kişiye maske, 2 bin 500 haneye hijyen paketi, 4 bin haneye gıda kolisi, 65 yaş üstü kimsesiz 145 vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıldı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye - Son Dakika

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