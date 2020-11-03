Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun

İzmir'deki enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'le ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı. "YENİ UMUTLAR BAHŞEDEN ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

NE OLMUŞTU? Geçtiğimiz cuma günü 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'de 17 bina yıkıldı, pek çok apartman hasar gördü. Depremde 105 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1026 kişi ise yaralandı. Arama ve kurtarma ekipleri halen 4 binada çalışmalarını sürdürüyor.

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