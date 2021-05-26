Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'a tebrik - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Twitter mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.