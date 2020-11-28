Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (1)
28.11.2020 10:18
Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır." dedi.
Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptığı bağlantıda, video konferans vasıtasıyla da olsa kongreye katılanlarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
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