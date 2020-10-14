Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM' açıklaması: Bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM' açıklaması: Bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz

14.10.2020 14:18
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM' açıklaması: Bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz, System.String[]

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tweetiyle ilgili, "Bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tweetiyle ilgili, "Bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor' ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden adeta bir kolektif yapıyı ifade eden yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tartışmalı tweetiyle ilgili, "Demek ki tartışmalı bir tveet attı, tartışmalı bir tweet attığı için tartışılır hale geldi. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor' ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden adeta bir kolektif yapıyı ifade eden yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke hiç yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını yakalarsın. Olay bu kadar basit" dedi.

'BÖYLE BİR TABLO VARSA GEREĞİNİ YAPMALIDIR'Erdoğan, Yıldırım'ın özür dilemesinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi Başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır" ifadesini kullandı.Erdoğan, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasıyla ilgili de "O tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay'la ilgili vardır. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adım atmıştı. Demek ki atabiliyor böyle bir adımı. Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır" diye konuştu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişiklik yapılması konusunda "Böyle bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine de "İnşallah" cevabını verdi.'ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise, "Bunlar çocuksu şeyler. Bunlar siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir tarih var. Dünyada gelişmiş ülkelere bakın gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir, kabile devletlerinde bu olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil, vakti saati bellidir; Haziran 2023" ifadesini kullandı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM' açıklaması: Bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz - Son Dakika


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