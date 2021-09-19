Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1)
19.09.2021 13:09
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda "Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.
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19.09.2021 15:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1) - Son Dakika